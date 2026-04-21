Abschied von Mario Adorf: Feier in München, Grab in St. Tropez
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Von Ute Wessels
München – Freunde, Kollegen und Bekannte wollen am 2. Mai bei einer Trauerfeier in München von Schauspieler Mario Adorf Abschied nehmen.
Die Trauerfeier nur für geladene Gäste ist in der Kirche St. Michael in der Neuhauser Straße mitten in der Altstadt geplant, wie Adorfs Manager Michael Stark mitteilte.
Beigesetzt werden soll Adorf jedoch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern an der französischen Mittelmeerküste im mondänen Urlaubsort St. Tropez.
Adorfs Witwe Monique Faye stammt aus Südfrankreich. Das Ehepaar lebte zuvor in Paris, Adorf war dort auch am 8. April im Alter von 95 Jahren gestorben.
Titelfoto: Ursula Düren/dpa