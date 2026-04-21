Abschied von Mario Adorf: Feier in München, Grab in St. Tropez

München – Freunde, Kollegen und Bekannte wollen am 2. Mai bei einer Trauerfeier in München von Schauspieler Mario Adorf Abschied nehmen.

Mario Adorf (†95) hat mit seiner Monique Faye (81) bis zu seinem Tod in Paris gelebt. © Ursula Düren/dpa

Die Trauerfeier nur für geladene Gäste ist in der Kirche St. Michael in der Neuhauser Straße mitten in der Altstadt geplant, wie Adorfs Manager Michael Stark mitteilte.

Beigesetzt werden soll Adorf jedoch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt, sondern an der französischen Mittelmeerküste im mondänen Urlaubsort St. Tropez.