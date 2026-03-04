Abschied von Peter Schneider: "Lenz"-Autor mit 85 Jahren gestorben

Berlin/Köln - Er hat zahlreiche Essays geschrieben und einige Romane. Nun ist Schriftsteller Peter Schneider im Alter von 85 Jahren gestorben.

Peter Schneider (†85) wurde mit seiner Erzählung "Lenz" (1973) bekannt © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Er starb bereits am Dienstag, wie der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln unter Berufung auf seine Familie mitteilte.

Schneider galt als hellsichtiger Essayist mit dem Mut zum Anecken und als vielseitiger Autor, der in verschiedenen literarischen Gattungen zu Hause war.

Er wurde mit seiner Erzählung "Lenz" (1973) bekannt, die gerade für die Generation der 68er zur identitätsstiftenden Lektüre wurde.

Als Analyse des Lebens im geteilten Berlin galt sein Roman "Mauerspringer" (1982).