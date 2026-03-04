Kurz nach Traumhochzeit: ARD-Moderatorin erwartet erstes Kind
Bremen - Süße Nachrichten von Lea Wagner (31): Die Sport-Moderatorin erwartet ihr erstes Kind. Die gebürtige Hessin und ihr frischgebackener Ehemann werden Eltern eines Mädchens.
"Erst die vielen sportlichen Höhepunkte, bei denen ich dabei sein durfte und noch dabei sein darf - und dann wartet im Sommer nach der Fußball-Weltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf uns. Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs", erklärte die 31-Jährige gegenüber BILD.
Wagner war Ende Dezember als Moderatorin bei der Vierschanzentournee und anschließend bei den Olympischen Spiele in Mailand und Cortina im Einsatz. "Während den Olympischen Spielen war ich meistens sehr früh im Bett und habe durchschnittlich knapp zehn Stunden pro Nacht geschlafen", verriet sie.
Abgesehen vom erhöhten Schlafbedarf habe die Wahl-Bremerin aber keine Komplikationen. Deshalb ist sie für die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) auch noch bei der ARD eingeplant - allerdings von Deutschland aus.
Die Identität ihres Ehemanns und des Kindsvaters hält die 31-Jährige weiter geheim. "Privat soll einfach privat bleiben", verdeutlichte sie. Klar ist hingegen: Im November will Wagner wieder vor der Kamera stehen, wenn die Skisprung-Saison beginnt.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa