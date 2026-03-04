Kurz nach Traumhochzeit: ARD-Moderatorin erwartet erstes Kind

Bremen - Süße Nachrichten von Lea Wagner (31): Die Sport-Moderatorin erwartet ihr erstes Kind. Die gebürtige Hessin und ihr frischgebackener Ehemann werden Eltern eines Mädchens.

ARD-Moderatorin Lea Wagner (31) hat ein süßes Geheimnis mit sich herumgetragen: Sie wird zum ersten Mal Mutter. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Erst die vielen sportlichen Höhepunkte, bei denen ich dabei sein durfte und noch dabei sein darf - und dann wartet im Sommer nach der Fußball-Weltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf uns. Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs", erklärte die 31-Jährige gegenüber BILD.

Wagner war Ende Dezember als Moderatorin bei der Vierschanzentournee und anschließend bei den Olympischen Spiele in Mailand und Cortina im Einsatz. "Während den Olympischen Spielen war ich meistens sehr früh im Bett und habe durchschnittlich knapp zehn Stunden pro Nacht geschlafen", verriet sie.

Abgesehen vom erhöhten Schlafbedarf habe die Wahl-Bremerin aber keine Komplikationen. Deshalb ist sie für die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) auch noch bei der ARD eingeplant - allerdings von Deutschland aus.