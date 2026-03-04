"Es war eine Überraschung": Hailey Bieber spricht offen über ihre riskante Schwangerschaft
USA - Im August 2024 erblickte Jack Blues das Licht der Welt. Seine prominenten Eltern umsorgen den Kleinen seitdem mit viel Liebe - doch für Hailey Bieber (29) war die Schwangerschaft aufgrund einer Fehlbildung ihrer Gebärmutter eine komplette Überraschung!
"Ich hatte ein Septum in meiner Gebärmutter, und mein Arzt sagte immer wieder: 'Wir müssen das beobachten und genauer anschauen, bevor du schwanger wirst, weil es potenziell ein Problem sein könnte'", erklärte das Model in ihrem Podcast. Ein Septum in der Gebärmutter ist eine angeborene medizinische Fehlbildung.
Zudem hätten ihr die Mediziner geraten, sich einer kleinen Operation zu unterziehen, bevor sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (32) eine Familie gründen könne, so Page Six.
"Ich dachte: Okay, ich plane gerade sowieso keine Schwangerschaft, also kümmern wir uns darum, wenn es so weit ist. Und dann wurde ich plötzlich schwanger! Es war eine Überraschung", erzählte Hailey weiter.
Die 29-Jährige erklärte außerdem, dass sich die Ärzte während ihrer Schwangerschaft Sorgen um sie gemacht haben. Durch das Gebärmutter-Septum sei das Risiko einer Fehlgeburt auf etwa 25 bis 40 Prozent gestiegen, das einer Frühgeburt habe bei 10 bis 20 Prozent gelegen.
Sohn Jack Blues feiert in wenigen Monaten seinen zweiten Geburtstag
Doch glücklicherweise verlief ihre Schwangerschaft ohne größere Komplikationen: "Alles hat sich geöffnet und so entwickelt, wie es musste."
Im Mai 2024 hatten die Biebers die freudigen Baby-News verkündet, nur wenige Monate später kam ihr Sohn gesund zur Welt - und feiert in diesem Jahr bereits seinen zweiten Geburtstag!
Das Gesicht ihres kleinen Jungen zeigen Hailey und Justin Bieber nicht und halten ihn weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Kleine, niedliche Einblicke gewährten sie ihren Fans dennoch - so präsentierte der Sänger sein neues Album mit einem süßen Bild seiner Frau und seines Sohnes.
