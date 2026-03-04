"Es war eine Überraschung": Hailey Bieber spricht offen über ihre riskante Schwangerschaft

USA - Im August 2024 erblickte Jack Blues das Licht der Welt. Seine prominenten Eltern umsorgen den Kleinen seitdem mit viel Liebe - doch für Hailey Bieber (29) war die Schwangerschaft aufgrund einer Fehlbildung ihrer Gebärmutter eine komplette Überraschung!

Hailey (29) und Justin Bieber (32) bekamen im August 2024 ihr erstes gemeinsames Kind. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

"Ich hatte ein Septum in meiner Gebärmutter, und mein Arzt sagte immer wieder: 'Wir müssen das beobachten und genauer anschauen, bevor du schwanger wirst, weil es potenziell ein Problem sein könnte'", erklärte das Model in ihrem Podcast. Ein Septum in der Gebärmutter ist eine angeborene medizinische Fehlbildung.

Zudem hätten ihr die Mediziner geraten, sich einer kleinen Operation zu unterziehen, bevor sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (32) eine Familie gründen könne, so Page Six.

"Ich dachte: Okay, ich plane gerade sowieso keine Schwangerschaft, also kümmern wir uns darum, wenn es so weit ist. Und dann wurde ich plötzlich schwanger! Es war eine Überraschung", erzählte Hailey weiter.

Die 29-Jährige erklärte außerdem, dass sich die Ärzte während ihrer Schwangerschaft Sorgen um sie gemacht haben. Durch das Gebärmutter-Septum sei das Risiko einer Fehlgeburt auf etwa 25 bis 40 Prozent gestiegen, das einer Frühgeburt habe bei 10 bis 20 Prozent gelegen.