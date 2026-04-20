Ach du Shrek! Eddie Murphy fürs Lebenswerk geehrt

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Mike Myers maskierte sich bei den AFI Lifetime Achievement Awards als Shrek, um Eddie Murphy für sein Lebenswerk zu ehren.

Von Saskia Hotek

Los Angeles (USA) - "Ach du grüne Neune!" dürften sich einige im Publikum des AFI Lifetime Achievement Awards gedacht haben. Plötzlich stand im Dolby Theatre in Los Angeles ein grüner Oger auf der Bühne. Mike Myers (62) maskierte sich als Shrek, um einen seiner besten Freunde zu ehren.

Eddie Murphy (65) bekam eine der höchsten Auszeichnungen Hollywoods.
Eddie Murphy (65) bekam eine der höchsten Auszeichnungen Hollywoods.  © dpa/Invision/Chris Pizzello

Der 62-Jährige zeichnete nämlich seinen Kollegen Eddie Murphy (65) für dessen Lebenswerk aus.

"Ohne Eddie Murphy wäre der Erfolg von 'Shrek' nicht möglich gewesen", sagte der Schauspieler in seiner Laudatio.

In vier Shrek-Spielfilmen arbeiteten Myers und Murphy bisher zusammen. "Eddies Figur des Esels ist ein Meisterwerk, ebenso wie jede Figur, die Eddie im Laufe der Jahre geschaffen hat."

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Der "Austin Powers"-Star zählte Murphy in einer Reihe mit Charlie Chaplin (1889-1977), Alec Guinness (1914-2000) und Peter Sellers (1925-1980), mit denen er allerdings nie drehen konnte.

Mike Myers (62) sorgte für eine grüne Überraschung.
Mike Myers (62) sorgte für eine grüne Überraschung.  © picture alliance/Chris Pizzello/Invision/AP
Der Oger und der Esel sollen 2027 wieder auf die Leinwand kommen.
Der Oger und der Esel sollen 2027 wieder auf die Leinwand kommen.  © imago/Everett Collection

"Es ist mir eine absolute Ehre, meinen Kindern sagen zu können, dass ich mit Eddie Murphy zusammenarbeiten durfte", so Myers. "Um es ganz einfach auszudrücken: Eddie ist einer der Größten!"

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Everett Collection / dpa/Invision/Chris Pizzello

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