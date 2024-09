Adele begeistert 730.000 Fans – und beendet Konzert-Marathon

München - "Danke, München." Nach zehn Konzerten in gut vier Wochen hat sich Superstar Adele (36) am Samstag verabschiedet. Aus München, aus Europa – und bald auch aus der Musik. Vorerst.

Adele (36) trat zehnmal im August in München auf. Es waren ihre ersten Shows in Europa seit 2016. © Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Das ist absolut magisch. Ich habe eine Gänsehaut", sagte sich die Sängerin von ihrer eigens errichteten Pop-up-Bühne zu den jubelnden 70.000 Fans.

Insgesamt waren den August über mehr als 730.000 Menschen bei den Auftritten. Über zwei Drittel von ihnen bereits vor und nach den jeweiligen Auftritten in der angrenzenden "Adele World" – dem dazugehörigen Freizeitpark.

Das teilte "Live Nation" als Veranstalter der Eventreihe am Sonntag mit. "Das war zukunftsweisend: Die Harmonie von Konzerten in einer nie gesehenen Visualisierung in einem epischen Pop-Up-Kolosseum mit einem unfassbar guten Open Air-Sound, eingebettet in ein für die Adele-Fans geschaffenes Volksfest", zeigt sich Geschäftsführer Marek Lieberberg begeistert.

"Danke, dass ihr mir die Chance gegeben habt, mich mit einem Knall gehen zu lassen", lässt sich auch die Künstlerin selbst in einer Presseerklärung zitieren. "Ich bin sehr dankbar."

Am Sonntag wird der Superstar zurück nach Hause fliegen – und hat für die kommende Woche ganz bürgerliche Pläne: "Ich bringe mein Kind in die Schule."