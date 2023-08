Adele bricht während Auftritt in Las Vegas zusammen

Las Vegas - Schockmoment bei Superstar Adele (35). Während einer Show am Wochenende in Las Vegas ist die Sängerin hinter der Bühne zusammengebrochen.

Superstar Adele (35) leidet schon lange unter Rückenproblemen. © Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Ein Mitglied des Produktionsteams habe sie regungslos auf dem Boden gefunden, so Adele laut der britischen Sun. "Sie haben meinen ganzen Körper vom Boden aufgehoben", erklärte die Grammy-Gewinnerin vor Fans.

Sie habe dann mitten in der Show eine "Auszeit" nehmen müssen. Demnach sagte Adele: "Ich werde mich hinsetzen und meinen Ischias ausruhen."

Trotz des Vorfalls setzte die Sängerin den Auftritt frei nach dem Motto "The Show must go on" fort.

Dass Adele große Probleme mit ihrem Ischias hat, ist spätestens seit der vergangenen Silvesternacht bekannt. Im Rahmen ihrer Show "Weekends with Adele" in Las Vegas hatte sie die Probleme damals bereits offenbart.