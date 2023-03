Adele schockt mit Alkohol-Geständnis: Mittags schon vier Flaschen Wein!

Las Vegas - Es ist eine erschreckende Beichte, die Sängerin Adele (34) jetzt bei einer ihrer Shows in Las Vegas abgelegt hat: Während des Corona-Lockdowns hatte die Britin offenbar mit Alkoholproblemen zu kämpfen.

"Wir waren alle zu Hause - und im Grunde nur betrunken", erinnerte sich die 34-Jährige der britischen Zeitung The Sun zufolge jetzt bei einer ihrer Shows an die Herausforderungen des Corona-Lockdowns zurück - und beichtete dem Publikum ihren ständigen Griff zur Flasche.

Bei den regelmäßigen Auftritten, die wegen der Corona-Pandemie zunächst verschoben werden mussten und im November vergangenen Jahres starten konnten, plaudert die Sängerin während ihrer Performance auch immer wieder aus dem Nähkästchen und gibt Einblicke in ihr Leben.

"Es war gerade mal 11 Uhr und ich hatte bestimmt schon vier Flaschen Wein intus", gestand der Megastar seinen Fans bei einem Konzert der "Weekends with Adele"-Reihe im Colosseum des Caesars Palace in Las Vegas.

Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Nach ihrer Scheidung ist Adele (34) wieder glücklich an Sportagent Rich Paul (41) vergeben. © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bereits 2021 hatte die "Easy on Me"-Interpretin kein Geheimnis aus ihrem früheren Hang zum Alkohol gemacht und in mehreren Interviews schonungslos offen über ihre schwierige Beziehung zum Trinken gesprochen.

Gegenüber der Vogue verriet Adele, lange vom Alkohol "fasziniert" gewesen zu sein und eine "enge Beziehung" dazu gehabt zu haben - auch, weil das Genussmittel schon immer das Verhältnis zu ihrem suchtkranken Vater belastet habe und sie neugierig gewesen sei, was daran "so toll" sei.



Dessen Darmkrebs-Tod im Mai 2021 schien die Sängerin schließlich aufgeweckt zu haben: In einem intimen Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey (69) offenbarte Adele nach dem Verlust ihres Alkoholiker-Vaters, dass sie dem Trinken abgeschworen und ein für alle Mal damit aufgehört habe.

Sie habe gemerkt, dass sie nicht mehr zum Glas greifen und stattdessen an sich arbeiten und Sport treiben wolle, so die Sängerin: "Es ist eine großartige Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen, indem man einfach nur Wasser trinkt und völlig nüchtern ist."