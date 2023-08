"Warum belästigt ihr ihn?" Adele unterbricht Konzert, um Fan zu helfen

Adele (35) unterbrach kürzlich ihre "Weekends with Adele"-Show in Las Vegas - um einem Fan zu helfen. © Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Vor wenigen Tagen unterbrach die "Rolling In The Deep"-Sängerin Adele (35) plötzlich ihre "Weekends with Adele"-Show in der Spiele-Stadt Las Vegas. Der Grund: Sie eilte einem Fan zur Hilfe!

In einem Video, das seither auf sämtlichen Social-Media-Plattformen viral geht, ist ein Mann zu sehen, der den Auftritt der Musikerin sichtlich genießt.

Dafür steht er an seinem Platz, tanzt und singt leidenschaftlich zu ihren Songs. Ein Umstand, der vielen - vor allem sitzenden - Konzertgängern nicht zu gefallen schien.

So wurde er immer wieder von Menschen aus der Menge sowie Security-Mitarbeitern angesprochen, die ihn aufforderten, sich zu setzen und ruhig zu sein.

Nachdem zum vermehrten Male ein Sicherheitsmann auf ihn zugekommen war, schien es Adele zu reichen. Die hatte von der Bühne aus nämlich alles mitbekommen. Kurzerhand legte sie eine Pause ein und sprach ins Mikrofon.