Karrierewechsel bei Adele? In diesem Film ist die Sängerin bald zu sehen

Los Angeles (USA) - Während Adele (37) ihre musikalische Karriere derzeit auf Pause gestellt hat, wagt die "Hello"-Sängerin einen Schritt in eine ganz neue Richtung, will als Schauspielerin durchstarten.

Adele wird eine Rolle in Tom Fords neuem Film übernehmen. © Bildmontage: Matt Crossick/Press Association/dpa, Foto von JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die Oscar-Preisträgerin wird demnächst auf der großen Leinwand zu sehen sein. Nach dem Ende ihre gefeierten Auftritte in Las Vegas hatte die 37-Jährige angekündigt, sich vorübergehend eine Auszeit von der Musik zu nehmen.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wird Adele nun in dem Film "Cry To Heaven" eine Rolle übernehmen - welche genau, bleibt bislang geheim.

Viel ist über das Projekt noch nicht bekannt. Neben Adele sollen auch Hollywood-Stars wie Colin Firth (65, "Stolz und Vorurteil"), Paul Bettany (54, "WandaVision") und Hunter Schafer (26, "Euphoria") mitwirken.

Laut Variety sollen die Dreharbeiten bereits im Januar beginnen, der Kinostart ist für Herbst 2026 geplant. Auch der Regisseur des Filmes ist kein Unbekannter, sondern Fashionmogul und Modedesigner Tom Ford (64). Er feierte 2009 sein Regiedebüt mit dem Drama "A Single Man".