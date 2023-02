Läuten bald die Hochzeitsglocken? Sängerin Adele soll verlobt sein!

Ein Diamant-Ring an Sängerin Adeles (34) Finger lässt die Gerüchte über eine mögliche Hochzeit mit ihrem Freund Rich Paul erneut hochkochen. © Frederic J. BROWN / AFP

Den unübersehbaren Diamant-Ring trug die "Easy On Me"-Interpretin bei ihrer jüngsten Show in Las Vegas, was die Gerüchte um eine Verlobung mit Sportagent Rich Paul erneut ordentlich anheizte.



Passend dazu berichtete auch das Gossip-Portal "Deux Moi" bei Instagram von einer Verlobung der beiden: Man habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Adele und ihr Liebster eine Hochzeit planten - und das nicht irgendwann, sondern schon diesen Sommer!

Es ist nicht das erste Mal, dass über eine mögliche Heirat des Power Couple spekuliert wird: Bereits vergangenes Jahr hatte das funkelnde Schmuckstück an Adeles Ringfinger die Blicke der Fans bei den "Brit Awards" auf sich gezogen und die Gerüchteküche brodeln lassen.