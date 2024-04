Adrienne Koleszár wieder im Dienst? Sachsens schönste Ex-Polizistin zeigt sich in Uniform!

"Ich bin zurück", schrieb Adrienne Koleszár (39) und filmte sich dabei in einer Polizeiuniform. © Screenshot/Instagram/@adrienne_koleszar

"Ja, das ist eine echte Uniform. Ich kann es nicht glauben", sagte die Dresdnerin in ihrer Instagram-Story am Donnerstag, während sie sich im Polizeigewand vor dem Spiegel filmte.

Ein Comeback wird es allerdings nur auf dem Bildschirm geben - als Polizistin "Alena Koch" in der RTL-Sendung "Der Blaulicht Report". Dort werde man sie im Mai "bestaunen" können, kündigte die Blondine an.

Mit Videos und Fotos ließ sie ihre 500.000 Follower dabei für einen Tag an den Dreharbeiten teilhaben. Dabei stellte die Influencerin fest, dass sich ihre neue Rolle und ihr alter Job teilweise sogar sehr ähnlich sind.

"Frühstück im Auto ist genauso wie im Streifenwagen früher", sagte die 39-Jährige und zeigte stolz ihr mitgebrachtes Essen in die Kamera: glutenfreien Toast und Eier. Mit TV-Polizist Christian Dillenbach habe sie auch direkt einen neuen Lieblingskollegen gefunden.

All jene, die sich angesichts der immer noch eins a sitzenden Uniform Hoffnungen auf Koleszárs Rückkehr in den realen Polizeiberuf gemacht haben, musste sie aber enttäuschen: "Das ist de facto niemals mehr möglich, wegen meines Rückens. Manchmal tut mir das auch wirklich leid. Also ich meine das wirklich ernst: Ich habe diesen Job richtig geliebt."

Ein doppelter Bandscheibenvorfall hatte ihr einen Strich durch die Karriere gemacht.