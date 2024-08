Adrienne Koleszár zeigt sich mit neuem Mann! Ist Sachsens Ex-Polizistin vergeben?

Dresden - Aktuell geht Adrienne Koleszár (40) solo durchs Leben. Doch in ihren Instagram-Storys zeigte sich Sachsens schönste Ex-Polizistin plötzlich mit einem Mann an ihrer Seite! Hat sich ihr Beziehungsstatus etwa geändert?

Adrienne (40) ist mit Henning unterwegs, ihrem ältesten Freund. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/adrienne_koleszar (2)

"Bin mit Henning unterwegs", schreibt die 40-Jährige in ihrer Story, während beide im Auto sitzen und zwei Wiener Würstchen in die Kamera halten.

Danach geht's in die Natur in Richtung Wilisch, einem Berg im Osterzgebirge. "Henning und Adrienne on Tour" heißt es in der nächsten Instagram-Story.

Die Influencerin wirkt glücklich und ausgelassen - ob das wohl an Henning liegt? Laut der gebürtigen Freitalerin mit den ungarischen Wurzeln handelt es sich bei dem unbekannten Herren lediglich um ihren "ältesten Freund". Von einer neuen Liebe ist also keine Spur.

Trotzdem scheint es so, als ob die beiden jede Menge Spaß zusammen haben. Adrienne spricht sogar schon von einem "alten Ehepaar". "Wenn wir reden, reden wir immer Sächsisch", erklärt die Blondine in ihrer Story.