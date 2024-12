"Affe auf Bike" gibt beunruhigendes Update: "Eine Katastrophe!"

Kurz nach ihrer Knie-Operation waren bei Ann-Kathrin Bendixen (25) zunächst Tränen der Erleichterung geflossen. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Rund drei Monate nach ihrem dramatischen Roller-Unfall in Vietnam, bei dem sich Ann-Kathrin schwer am Knie verletzt hat, wurde sie Anfang des Monats endlich operiert.

Ein emotionaler Schritt für die Schleswig-Holsteinerin, die in jüngeren Jahren schon einmal wegen einer lebensbedrohlichen Erkrankung im Krankenhaus gelegen hat.

Trotz der schlimmen Erinnerungen an diese Zeit entschied sie sich letztendlich aber für den Eingriff am Knie - und war sichtlich erleichtert, als dieser schließlich überstanden war. Kurz nach der OP liefen bei Ann-Kathrin sogar Freudentränen.

Von nun an sollte ihrer Genesung also nichts mehr im Wege stehen. Doch die Norddeutsche, der sonst nichts so schnell die Laune verhageln kann, meldete sich am Donnerstag dann doch sichtlich zerknirscht bei ihren rund 500.000 Instagram-Followern.

"Meine Laune ist so ein bisschen ... wie soll ich sagen? Zwiegespalten!", drückte sie es zunächst diplomatisch aus.

Sie habe soeben versucht, ein bisschen zu laufen. Doch dabei sei ihr Bein einfach nach hinten weggeklappt. "Es hatte gar keinen Halt. Das hat mir grad ein bisschen Angst gemacht. Das ist absolut instabil, das Bein."