"Affe auf Bike" nach Horror-Unfall operiert: "Ich bin so dankbar"

Timmersiek/München - Der Eingriff ist erfolgt: Rund drei Monate nach ihrem schweren Rollerunfall in Vietnam , bei dem sie sich einen "Totalschaden" im Knie zugezogen hatte, hat sich Ann-Kathrin Bendixen (24) in München unters Messer gelegt.

Ann-Kathrin weiter: "Ich bin richtig, richtig froh, in meinem Leben noch mal eine OP gehabt zu haben, weil die letzten für mich halt einfach krass traumatisierend waren und ich merke jetzt schon: Mir geht's gut, alles easy."

Sie fühle sich, als sei sie voll auf Drogen . "Das fühlt sich geil an! Ich hatte voll Angst wegen meiner Operationen früher, aber es war voll cool. Ich glaube, ich kann in einer Woche wieder Motorrad fahren", freute sie sich, während ihr die Tränen herunterliefen.

Am heutigen Mittwoch meldete sich die Influencerin, die als "Affe auf Bike" bekannt ist, bei ihren rund 522.000 Followern auf Instagram . Kurz nach der OP präsentierte sich die 24-Jährige ihrer Community noch reichlich benebelt.

Die 24-Jährige wurden nach dem erfolgreichen Eingriff reichlich emotional. Auch die ein oder andere Träne floss. © Instagram/affe_auf_bike

Natürlich werde sie noch ein bisschen Schmerzen im Knie haben und sich schonen müssen, aber das sei ihr alles egal: "Ich bin so dankbar, an den Doc, an die Klinik", unterstrich die "Let's Dance"-Kandidatin.

Lange hatte die ehemalige "7 vs. Wild"-Teilnehmerin mit sich gerungen: Vor allem wegen ihres gerissenen Kreuzbandes hatten ihr verschiedene Menschen immer wieder geraten, eine Operation durchführen zu lassen.

Die 24-Jährige hatte sich jedoch zunächst geweigert, wollte die Verletzung auf konservative Art und Weise behandeln.

Schlussendlich entschied sie sich aber doch für die OP - offenbar die richtige Entscheidung!