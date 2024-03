"Affe auf Bike" meldet sich mitten in der Nacht: "Bin komplett verwirrt"

Timmersiek/Köln - Die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24, "7 vs. Wild") alias "Affe auf Bike" musste sich in der aktuellen "Let's Dance"-Folge am Freitag ohne ihren Tanzpartner Valentin Lusin (37) beweisen und schaffte es trotzdem in die nächste Runde und damit in die Top 10.