"Affe auf Bike" nach "Let's Dance"-Start: "Könnte fünf Stunden durchheulen"

Timmersiek/Köln - Die Motorrad-Influencerin und " 7 vs. Wild "-Star Ann-Kathrin Bendixen (24) ist seit der vergangenen Woche bei " Let's Dance " dabei. Für das Bikergirl ist es eines ihrer größten Abenteuer.

Ann-Kathrin Bendixen (24) alias "Affe auf Bike" ist schon am Anfang der zweiten "Let's Dance"-Woche völlig erschöpft – aber glücklich. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Das verriet sie ihren Fans bereits im Vorfeld bei Instagram. Denn obwohl sie ganz allein auf ihrem Motorrad bereits die halbe Welt bereiste und sich bei "7 vs. Wild" zwei Wochen lang durch die Wildnis schlug, scheint die Teilnahme an der TV-Show nun vor allem eine körperliche und Herausforderung für sie zu sein.

Am Wochenende meldete sie sich neben Mitstreiter Gabriel Kelly (22) aus dem Probenraum. "Mir geht's gar nicht mehr gut! Ich glaube, ich könnte auch so fünf Stunden durchheulen", erklärte sie mit zerzaustem Haar in die Handykamera. Und auch Gabriel schien es da nicht gerade besser zu gehen.

"Also wirklich. Heute gab es richtig auf die Fresse", sagte er. Er sei nach dem Tag mental und physisch total am Ende. Die nur knapp zwei Minuten dauernde Choreografie beinhalte tausend Steps und fühle sich aktuell noch nach einer totalen Katastrophe an.

Dabei muss sich der Sohn von Musiker Angelo Kelly (42) zumindest für die aktuelle Woche keine Gedanken machen: Denn er gilt seit Folge eins als Favorit. Gabriel kassierte die höchste Punktzahl der Jury und kann damit in der nächsten Sendung nicht ausscheiden – egal, welche Leistung er da vollbringt.

Bei Ann-Kathrin sieht das schon etwas anders aus. Sie sorgte auch gleich in der ersten Folge für einen kleinen Schock-Moment, wenn auch nicht auf dem Parkett ...