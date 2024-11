"Affe auf Bike" meldet sich nach Abenteuer zurück: "Genießt, dass ihr lebt!"

Ann-Kathrin Bendixen (24) wird im Frühjahr 2025 bei "Mission Unknown: Atlantik" zu sehen sein. Dabei sind etwa auch Joey Kelly (51) und Knossi (38). © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike, mission.unknown_official (Bildmontage)

Glücklich, aber auch erschöpft meldete sie sich am Dienstag nach einer längeren Instagram-Pause bei ihren Fans: "Ich bin jetzt wieder in der Heimat angekommen und leg' mich hier gleich schlafen", gab sie ihrer Community noch mal ein kurzes Update, bevor es für sie ins Bett ging. "Das Projekt war so abenteuerlich, so emotional, so anders. Es war unfassbar, und ich wünschte, ich könnte noch viel mehr erzählen."

Doch welches Projekt eigentlich? Bekannt ist bereits, dass Ann-Kathrin in den vergangenen zwei Wochen gemeinsam mit anderen Prominenten an dem Adventure-Format "Mission Unknown: Atlantik" teilgenommen hat.

In der "größten Challenge ihres Lebens" segeln die Creator in einem Rennen über den Atlantischen Ozean. Ann-Kathrin trifft dabei auch auf alte Bekannte aus ihrer "7 vs. Wild"-Zeit und wird im Team Orange neben Marc Eggers (38) auch Sophia Chiara (24) auch mit Knossi (38) und Joey Kelly (51) auf eine spannende Reise gehen.

Doch unterwegs scheint es auch durchaus brenzlig geworden zu sein ...