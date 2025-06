"Affe auf Bike" über Kinderwunsch: "Kriege fast nur Nachrichten, die Angst machen"

Hamburg - Ann-Kathrin Bendixen (25), auch bekannt als "Affe auf Bike", ist für ihre furchtlosen Motorradabenteuer rund um den Globus bekannt. Freiheitsliebend, unabhängig und stets unterwegs - so erleben ihre Follower die junge Frau auf Instagram und YouTube . In einer aktuellen Q&A-Runde zeigt die Influencerin jedoch eine neue, nachdenkliche Seite.

Ihre Offenheit trifft einen Nerv. Was als einfache Frage-und-Antwort-Runde begann, entwickelt sich rasch zu einem intensiven Diskurs über das Muttersein im Jahr 2025.

Auf die Fan-Frage "Wann Nachwuchs?" antwortet die Globetrotterin ehrlich: "Ich kann mir gut vorstellen, in ein paar Jahren Kinder zu bekommen. Davor habe ich aber auch große Angst und riesigen Respekt. Mütter sind die eigentlichen Helden."

Ihre Follower berichten von den Herausforderungen, die das Muttersein wirklich mit sich bringt. © Fotomontag: Instagram/affe_auf_bike

Diese Nachricht ist offenbar kein Einzelfall. "Ich habe soooo viele Nachrichten von Müttern bekommen. Fast nur solche, die einem Angst machen", so die 25-Jährige.

Die Reise-Vloggerin wendet sich erneut an ihre Community: "Wie ist euer ehrliches Gefühl als Mama? Fühlt es sich wirklich so an, selbst nicht mehr richtig zu leben?"

Und was sagt ihr Freund dazu? Der Norweger Isa Akhmatov (31), mit dem die Hamburgerin seit 2020 zusammen ist, hält sich selbst weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Die beiden führen eine Fernbeziehung, die offenbar auf Vertrauen basiert. Auch wenn Ann-Kathrin nur selten Privates teilt, wirkt Isa wie ein ruhender Gegenpol zu ihrem rastlosen Lebensstil - und dürfte ihr unterwegs eine wichtige Stütze sein.

Dass Kinder für die beiden grundsätzlich infrage kommen, macht die Social-Media-Bekanntheit klar - allerdings nicht sofort und nicht ohne Zweifel.