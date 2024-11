"Affe auf Bike" verliert Tausende Follower, wenn sie ihren Freund zeigt

Timmersiek - Ann-Kathrin Bendixen (24), besser bekannt als "Affe auf Bike", zeigt ihren Freund, den Norweger Isa, nur selten in den sozialen Medien und das hat auch einen Grund, wie sie jetzt preisgab.

Und sie sei nicht die einzige Frau auf Social Media, der es so ginge: "Ich kenne so viele Leute, die ihre Beziehungen nicht bekannt machen, genau deswegen: Reichweitenverlust."

Zeigt sie ihn, schwindet die Reichweite, wie Ann-Kathrin ihren aktuell 520.000 Followern jetzt auf Instagram verriet: "Wenn ich ihn zeige, was ich ja selten, aber immer mal wieder mache, verliere ich 2000 Follower noch an dem Tag!"

Es scheint so, als könne die Weltreisende es keinem recht machen: Zeigt sie ihren Freund zu wenig, entstehen schnell mal Affären-Gerüchten wie zuletzt mit "Let's Dance"-Buddy Gabriel Kelly (23) - die beiden reisten vor Kurzem zusammen ohne ihre jeweiligen Partner durch Vietnam .

Seltenes Bild: Ann-Kathrin Bendixen zeigte sich auf Instagram ausgelassen tanzend mit ihrem Freund Isa. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Diesem Negativtrend zum Trotz und mit der Unterstützung ihrer (weiblichen) Follower zeigte die ehemalige "7 vs. Wild"-Teilnehmerin ihren Freund am Mittwoch extra viel in ihrer Story: Beide tanzten ausgelassen beim Bowling.

Ironisch schrieb sie "Minus 2000 Follower" und "Warum ist unsere Gesellschaft so?" dazu. Bedankte sich aber gleichzeitig bei den Leuten, die noch da sind.

Eine gute Sache habe der Follower-Verlust sogar: "Ich kann mich jetzt ein bisschen nackter zeigen, ohne dass ich denke, da ist irgendein komischer Vogel dabei." "Bisschen nackter" hieß in dem Fall ein Video ihrer Knie.

Ann-Kathrin wollte zeigen, wie gut der Muskelaufbau bei ihrem verletzten Knie voranging, welches sie sich bei einem Motorradunfall in Vietnam zugezogen hatte.