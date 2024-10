"Affe auf Bike" emotional: "Wie unfassbar dankbar ich für mein Leben sein muss"

Ann-Kathrin Bendixen (24) aka "Affe auf Bike" ist bei dem Gedanken an die Anfänge ihrer Reise sehr emotional geworden. © Fotomontage: Instagram/affe_auf_bike

Heute ist die 24-Jährige eine erfolgreiche Reisebloggerin und Influencerin. Allein auf Instagram folgen der Norddeutschen inzwischen mehr als 500.000 Menschen. Als Kandidatin bei "Let's Dance" wurde sie in diesem Jahr zudem einem noch größeren Publikum bekannt.

Am gestrigen Samstag blickte Ann-Kathrin am Lagerfeuer sitzend auf ihren Werdegang zurück - und wurde emotional. "Es ist so surreal, wenn ich darüber nachdenke, wo ich vor vier, fünf Jahren war und wo ich heute stehe", verdeutlichte sie in ihrer Instagram-Story.

Dass sie damals den Mut hatte, diesen großen Schritt zu gehen, mache sie stolz. Was sich aus dieser Entscheidung alles entwickeln sollte, konnte sie selbst nicht absehen - so verkauft sie inzwischen sogar ihr eigenes Brot und ihren eigenen Kaffee.

"Ich realisiere gerade so stark wie noch nie, wie gut es mir geht und wie unfassbar dankbar ich für mein Leben sein muss. Das ist absolut nicht selbstverständlich", betonte die ehemalige "7 vs. Wild"-Kandidatin mit zitternder Stimme.