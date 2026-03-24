Im Beisein seiner Kinder: Serienstar soll brutal auf Nachbarn eingeprügelt haben

Nashville (Tennessee/USA) - Was um alles in der Welt ist hier nur passiert? Der "Reacher"-Schauspieler Alan Ritchson (43) wurde wohl dabei gefilmt, wie er brutal auf einen Nachbarn einprügelt.

Alan Ritchson (43) wurde durch seine Rolle als Jack Reacher in der Amazon-Show "Reacher" weltbekannt. © Savion Washington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einem Video, das TMZ vorliegt, ist ein Mann – dem Promi-Portal zufolge der Hollywood-Star – zu sehen, wie er in einem Vorgarten auf einen anderen Mann einschlägt. Hinter ihm liegt sein Motorrad auf der Straße, auf zwei anderen Bikes sitzen zwei junge Menschen, vermutlich seine Kinder, und sehen einfach nur zu.

Das angebliche Opfer der Attacke: Ronnie Taylor, ein Nachbar des 43-Jährigen. Gegenüber TMZ erklärte er, dass alles vor wenigen Tagen begann, als der Schauspieler viel zu schnell mit seiner Maschine durch die Nachbarschaft raste.

Taylor soll Ritchson daraufhin den Mittelfinger gezeigt haben, am Abend wiederholte sich der Vorfall. Dieses Mal blieb es allerdings nicht bei einer Geste. Stattdessen soll Taylor seinem Nachbarn zugerufen haben: "Kannst du damit bitte verdammt nochmal aufhören!?"

Daraufhin sei die Situation eskaliert.

Was genau schließlich passierte ist unklar. Taylor behauptet, Ritchson habe auf ihn eingeschlagen, hätte ihn auch getreten. Zudem soll er auch noch versucht haben, seinen Gegenüber anzufahren. Anschließend sei er davon gebraust.

Zeugen des Geschehens schildern derweil, dass Taylor zuerst zugeschlagen habe, woraufhin Ritchson von seinem Motorrad stürzte. Nachdem der Nachbar ihm mehrfach zugerufen haben soll, dass er ihn einfach schlagen solle, habe der 43-Jährige begonnen, sich zu verteidigen.