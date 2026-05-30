Mandy Moore packt aus: Dieser Kinderstar brachte sie als Teenager zum Alkohol
USA - Schauspielerin Mandy Moore (42) hat verraten, wer sie bereits als Teenager an Alkohol heranführte.
Wie die 42-Jährige in einer Folge des Podcasts "Shut Up Evan" erzählte, war es niemand Geringeres als "Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (45), der sie erstmals mit alkoholischen Getränken in Kontakt gebracht hatte.
Dabei blickte sie auf die Dreharbeiten im Jahr 2003 zurück. Gemeinsam mit dem heute 45-Jährigen stand sie damals für die Teenie-Komödie "Saved!" vor der Kamera.
"Ich erinnere mich daran, dass wir ein bisschen Alkohol getrunken haben, obwohl wir noch nicht alt genug waren. [...] Ich war 18", gestand Moore.
Der Film wurde damals in der kanadischen Stadt Vancouver gedreht – dort liegt das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum bei 19 Jahren.
Culkin war damals der älteste der jungen Darsteller und durfte bereits legal Alkohol trinken. Wie Moore erklärte, besorgte er den Schauspielern "White Russian"-Cocktails.
Macaulay Culkin besorgte Cocktails für seine Co-Stars
"Ich dachte: 'Milch und Alkohol? Das ist wie für mich gemacht. Ich liebe das! Das ist wie Eiscreme, das ist fantastisch!'", so die 42-Jährige.
Mit Blick auf ihre Co-Stars in "Saved!" erzählte Moore weiter, dass sie sich wie eines der "coolen Kinder" fühlte, da sie mit jungen Hollywood-Stars zusammenarbeiten durfte, die bereits in erfolgreichen Filmen mitgespielt hatten.
Trotz des Alkoholkonsums betonte die 42-Jährige, dass sich die jungen Schauspieler insgesamt sehr gut benommen haben. Sie selbst hoffte damals, dass ihr die Rolle in dem Streifen die "Türen zu anderen Projekten öffnen" würde.
Und ihr Traum sollte Wirklichkeit werden: In den darauffolgenden Jahren spielte sie in mehreren Filmen mit und gehörte zudem von 2016 bis 2022 sechs Staffeln lang zur Hauptbesetzung der erfolgreichen NBC-Serie "This Is Us".
Für ihre Leistungen wurde sie außerdem mehrfach ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihren Co-Stars gewann sie 2018 und 2019 den SAG Award für das beste Schauspielensemble in einer Dramaserie.
Titelfoto: Montage: CHRIS DELMAS / AFP, PATRICK T. FALLON / AFP