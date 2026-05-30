Mandy Moore packt aus: Dieser Kinderstar brachte sie als Teenager zum Alkohol

USA - Schauspielerin Mandy Moore (42) hat verraten, wer sie bereits als Teenager an Alkohol heranführte.

Mandy Moore (42) packte aus, wer sie als Teenagerin an Alkohol heranführte. © Chris Delmas / AFP

Wie die 42-Jährige in einer Folge des Podcasts "Shut Up Evan" erzählte, war es niemand Geringeres als "Kevin - Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin (45), der sie erstmals mit alkoholischen Getränken in Kontakt gebracht hatte.

Dabei blickte sie auf die Dreharbeiten im Jahr 2003 zurück. Gemeinsam mit dem heute 45-Jährigen stand sie damals für die Teenie-Komödie "Saved!" vor der Kamera.

"Ich erinnere mich daran, dass wir ein bisschen Alkohol getrunken haben, obwohl wir noch nicht alt genug waren. [...] Ich war 18", gestand Moore.

Der Film wurde damals in der kanadischen Stadt Vancouver gedreht – dort liegt das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum bei 19 Jahren.

Culkin war damals der älteste der jungen Darsteller und durfte bereits legal Alkohol trinken. Wie Moore erklärte, besorgte er den Schauspielern "White Russian"-Cocktails.