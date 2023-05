Alec Baldwin an der Hüfte operiert: Ehefrau Hilaria äußert sich zu Eingriff

Los Angeles/Kalifornien - Nach einer Hüft-Operation muss Alec Baldwin (65) derzeit im Krankenhaus ausharren. Fans haben von dem Eingriff über die Ehefrau des Schauspielers erfahren. Hilaria Baldwin (39) wandte sich in einem Instagram-Post von Alecs Bett an ihre Follower und die Klinik-Mitarbeiter.

Hilaria Baldwin (39) meldete sich via Instagram vom Krankenhaus-Bett ihres Ehemanns Alec Baldwin (65). Der Schauspieler scheint nach seiner Hüft-OP noch nicht vollständig bei Kräften zu sein. © Montage: Screenshots Instagram/hilariabaldwin

"Alec hat heute eine neue Hüfte bekommen - das war schon lange nötig. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Als deine Partnerin (...) wünsche ich mir so sehr, dass du dieses sehr intensive Kapitel der chronischen Schmerzen hinter dir lassen und deine Lebensqualität verbessern kannst", schrieb die 39-Jährige.

Sie sei den Ärzten, den Krankenschwestern, dem Personal und den anderen Menschen, die Alec so großzügig und sicher durch die OP-Zeit gebracht haben, besonders dankbar.

Rückblickend auf Alec Baldwins Aussagen verwundert der Schnappschuss jedoch. Schließlich wollte sich der 65-Jährige eigentlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Nach dem tödlichen Unfall am Film-Set sagte der Schauspieler zuletzt im "The Times"-Interview: "Ich will das nicht mehr beruflich machen. Ich will nicht. Ich will keine öffentliche Person mehr sein."