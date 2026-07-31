Alena Gerber zieht blank: Nackt-Kampagne für den guten Zweck

Bremen - Scharf mit Chilis! Model Alena Gerber (36) hat für die Tierschutzorganisation PETA die Hüllen fallen lassen.

Mit zwei Motiven werben PETA und Alena Gerber (36) für vegane Ernährung. © Lina Tesch für PETA Deutschland e.V.

Mit dem Slogan "Vegan is hot" engagiert sich die 36-Jährige für eine pflanzliche Ernährung, teilte PETA am Mittwoch mit. Die Frau von Werder-Boss Clemens Fritz (45) ernährt sich selbst seit Jahren vegan und spricht sich gegen Tierquälerei aus.

Auf den Bildern posiert das Model mit Chilis am Körper. "Natürlich ist das Motiv freizügig. Aber es ist nicht beliebig. Es steckt eine klare Botschaft dahinter. Wenn mein Körper dafür sorgt, dass Menschen hinschauen und anschließend über Tierleid, Ernährung und ihre eigenen Entscheidungen sprechen, dann hat die Kampagne schon ganz viel erreicht", sagte die Moderatorin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Die Wahl-Bremerin hat eine innige Verbindung zu Tieren. Als Kind nannte sie ihr Zuhause mit Hunden, Katzen, Hasen, Mäusen, Ratten und einem Pferd liebevoll die "Villa Kunterbunt".

"Jedes verletzte Vögelchen, jeder Igel wurde bei uns aufgepäppelt. Es gab niemals ein Nein zu einem Tier, das Hilfe oder ein Zuhause gebraucht hat. Dafür bin ich meiner Mutter unendlich dankbar - wäre mein Mann nicht etwas konsequenter, sähe es bei uns heute wahrscheinlich genauso aus", so Gerber.

Seit dem Tod ihrer Mama habe ihr Engagement noch eine andere Tiefe bekommen.