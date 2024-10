Große Sorge bei Sandy Meyer-Wölden: Ihre Kinder sind in den USA, als Hurrikan wütet

Köln - Hurrikan "Milton" hat in Florida ein Bild der Vewüstung hinterlassen. Mittendrin war Sandy Meyer-Wölden (41). Die Ex-Freundin von Boris Becker (56) von hatte vor allem Sorgen um ihre Kinder.

Sandy Meyer-Wölden hat fast ihre gesamte Kindheit in Florida verbracht. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Denn ihre beiden siebenjährigen Zwillingsjungs leben in Amerika bei ihrem Vater. "Mein Ziel war es, die Kinder schnellstmöglich aus Miami rauszubringen", erklärt die fünffache Mutter in einem Gespräch gegenüber BILD.

Allerdings sei die Reise in die USA schon seit einiger Zeit geplant gewesen. Und in Miami sei es auch relativ friedlich verlaufen, "aber trotzdem hat man natürlich immer die Sorge, dass der Sturm sich in letzter Minute noch verschiebt", führt die 41-Jährige weiter aus.

Als der Hurrikan dann wütete, habe die Ex-Frau von Oliver Pocher (46), die mittlerweile wieder in Köln lebt, versucht, die Ruhe zu bewahren. "Wir wurden nicht evakuiert, sondern hatten nur eine Sturmwarnung und eine Flutwarnung."

Zudem gebe es einen Generator im Haus, Wasserversorgung und einen Gasherd. Da sie ihr halbes Leben in Amerika verbracht habe, wisse Sandy, wie essenziell wichtig es sei, auf solche Naturkatastrophen vorbereitet zu sein.