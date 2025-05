Liebes-Hammer um Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden: Ihr Neuer ist ein alter Bekannter

Köln - Zurück auf Wolke sieben! Sandy Meyer-Wölden (42) befindet sich allem Anschein nach wieder in festen Händen. Der "neue Mann" an ihrer Seite? Ein alter Bekannter!

Sandy Meyer-Wölden (42) ist frisch verliebt. Der "neue" Mann an ihrer Seite ist ihr Ex-Partner Alexander Müller (38). © Bildmontage: Instagram/sandymeyerwoelden, Instagram/alexmueller_original (Screenshots)

Vor nicht einmal einem Jahr gab die 42-Jährige im Familienpodcast "Die Pochers! Frisch recycelt" bekannt, nach zwei gescheiterten Ehen endlich wieder glücklich verliebt zu sein. Und zwar in den Kölner Unternehmer Alexander Müller.

"Ich bin happy. Es ist alles frisch", erklärte Sandy damals und setzte sehr große Hoffnungen auf die neue Liaison. Doch nur fünf Monate später war alles aus. Ihr Partner hatte sich von ihr getrennt. Die Blondine war am Boden zerstört. Jetzt gibt es tatsächlich ein Comeback!

Sandy und Alex geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Zum 75. Geburtstag von Thomas Gottschalk, den der ehemalige "Wetten, dass..?"- Moderator am Wochenende mit rund 100 Gästen in der Sansibar auf Sylt feierte, erschienen die beiden als Paar.

Noch vor Ort bestätigten die beiden gegenüber "Bild", dass sie es noch einmal miteinander versuchen wollen. Ihre Kinder hätten sie wieder zusammengebracht. Nach der Trennung seien diese in engem Kontakt geblieben und so näherten sich auch ihre Eltern wieder an.