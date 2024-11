Nach plötzlichem Liebes-Aus: Jetzt spricht Sandy Meyer-Wölden über ihre Trennung

Sandy Meyer-Wölden (41) hat sich zur Trennung ihres Ex-Freundes Alexander Müller (38) geäußert. © Felix Hörhager/dpa

"Normalerweise würde ich so etwas nicht posten – und dafür braucht es definitiv Mut. Doch weil ich die Türen zu meinem Privatleben geöffnet habe, möchte ich ehrlich mitteilen, was gerade in mir vorgeht", teilt Sandy in einem Instagram-Post ihren rund 320.000 Followern mit.

Ihr Freund habe sich vor einigen Tagen von ihr getrennt und auch, wenn es ihr schwerfallen würde, für diese Entscheidung Verständnis aufzubringen. "Es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht so lange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte", führt die fünffache Mutter aus.

Am Ende sei aus auch eigentlich egal, wer sich von wem getrennt habe, denn Dinge passieren immer aus einem Grund, den man vielleicht noch nicht erkennen könne.

"Sich verletzlich zu zeigen ist keine Schwäche, sondern dazu gehört Stärke", betont die gebürtige Münchenerin zudem.