Sandy bestätigt neuen Mann an ihrer Seite - Oliver Pocher witzelt über den Namen

Köln - Seit Tagen wird gemunkelt, jetzt haben die Gerüchte ein Ende: Sandy Meyer-Wölden hat einen neuen Partner an ihrer Seite. Dies bestätigte die 41-Jährige jetzt höchstpersönlich in ihrem Podcast!

Sandy Meyer-Wölden (41) ist frisch verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite ist "Greator"-Gründer Alexander Müller (38). © Bildmontage: Instagram/sandymeyerwoelden, Instagram/alexmueller_original (Screenshots)

In der aktuellen Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" mimt ihr Gesprächspartner Oliver Pocher (46) den neugierigen Reporter und hakt ganz ungeniert bei seiner ersten Ex-Frau nach: "Frisch verliebt, wie fühlen Sie sich?"

Die Blondine stellt daraufhin klar, dass sie ihr Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit raushalten wolle. Aber "wenn so ne Schlagzeile dann da ist, dann bin ich jetzt nicht jemand, der sagt: 'Kein Kommentar!' Sondern dann steht man dazu".

Eine Frau, ein Wort. Also räumt Sandy schließlich ein: "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt." Jeder habe seine Vergangenheit, doch sie wolle "mit offenem Herzen" an die Sache herangehen.

Viele Fans werden sicherlich enttäuscht sein, hatten sie doch auf ein Liebes-Comeback zwischen Oli und der Mutter seiner ersten drei Kinder gehofft. Immerhin hatte Sandy ihren Lebensmittelpunkt erst kürzlich von Miami (USA) nach Nordrhein-Westfalen verlegt.

Der Comedian erklärt dazu: "Dieser Mann - wir können ihn Alex nennen, ist ja auch so - ist nicht der Grund, dass du deswegen in Köln bist oder so. Das war jetzt einfach ein Nebeneffekt, dass ihr euch kennengelernt habt."