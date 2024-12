Unfall auf USA-Trip: Sandy Meyer-Wölden in Klinik, Oliver Pocher zeigt kein Mitleid!

Sandy Meyer-Wölden (41) hat einen schweren Bandscheibenvorfall erlitten. © Bildmontage: Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

In der Live-Aufzeichnung der neuen Podcast-Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" in Osnabrück berichtet die 41-Jährige davon, dass sie kürzlich einen schweren Bandscheibenvorfall erlitten hat - und zwar beim Paddle-Tennis.

Oli kann sich angesichts der Story einen kleinen Seitenhieb gegen die Mutter seiner ältesten drei Kinder natürlich nicht verkneifen. So habe es seine Ex ja immerhin "gerade noch geschafft, nach New York zu fliegen", stichelt er.

Laut Sandy habe selbst der Osnabrück-Termin auf der Kippe gestanden und sie sei heilfroh, nun doch dabei sein zu können. Gänzlich unkommentiert will die Fünffach-Mama den Seitenhieb ihres WG-Partners dann aber doch nicht stehen lassen.

"Wir Frauen haben eine andere Schmerztoleranz als ihr Männer. Das ist so, wir halten viel mehr aus als ihr", stellt sie auf der Bühne klar. Tatsächlich seien die Schmerzen erst zwei Tage nach dem Sportunfall unerträglich geworden.