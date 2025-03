Alessia Herren offenbart traurige Gedanken: Damit hat sie aktuell stark zu kämpfen

Via Instagram verriet Alessia Herren (23) am Sonntagabend, wie es derzeit wirklich in ihr aussieht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Alessia Herren

Nach zwölf schönen gemeinsamen Jahren musste die Tochter von Kult-Kölner Willi Herren (†45) vor Kurzem die Entscheidung treffen, ihren Vierbeiner auf die letzte Reise zu schicken und einschläfern zu lassen.

Umstände, die sie jetzt offenbar einholen und seitdem nicht mehr so gut schlafen lassen. Denn: Die Dschungel-Dritte kämpft mit Schuldgefühlen!

Darüber hat sie ganz frisch auf Instagram gesprochen, gab dabei tiefe Einblicke in ihr aktuelles Seelenleben. "Es war für ihn die beste Entscheidung. Trotz allem, ich fühle mich so schuldig, weil ich die Entscheidung treffen musste."

Seit geraumer Zeit hatte ihr über alles geliebter Hund mit "einigen Baustellen im Körper" zu kämpfen, sich zuletzt nur noch gequält. "Deswegen musste ich mich einfach für den Weg entscheiden, ihn einzuschläfern. Was mir so wehgetan hat. Das war die schwierigste Entscheidung in meinem Leben."