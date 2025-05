Vom Dschungelcamp an Supermarkt-Kasse: Alessia Herren zieht Praktikums-Bilanz

Alles in Kürze

Insgesamt sei es eine "wunderschöne Erfahrung" gewesen und habe ihr "super viel Spaß gemacht", meint Alessia und ergänzt: "Ich kann sagen: Das ist was für mich. Ich sehe mich da!"

Sie hat es tatsächlich getan! Nachdem Alessia im Dschungelcamp Anfang des Jahres angekündigt hatte, im Supermarkt arbeiten zu wollen, um sich ein festes Monatseinkommen zu sichern, hatten viele Fans das für einen Scherz gehalten. Doch die Kölnerin hat ihren Worten Taten folgen lassen und in den Einzelhandels-Alltag reingeschnuppert.

Marktleiter Metin hat Alessia penibel in die Arbeit im Supermarkt eingewiesen. © RTLZWEI

Zwar wolle sie auch weiterhin in der Öffentlichkeit stehen und ihre Fans bei Instagram und Co. über ihr Leben auf dem Laufenden halten. "Aber sobald meine Tochter in die Kita geht, kann ich mir schon vorstellen, dass ich das nebenbei machen werde."

Am meisten Spaß gemacht habe ihr bei ihrem Praktikum allerdings nicht die Arbeit hinter der Kasse, sondern das Auffüllen der Regale mit Molkereiprodukten.

Das sei "mega" gewesen, so Alessia: "Das hat mir so viel Spaß gemacht, die ganzen Sachen einzuräumen. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und ich liebe Ordnung. Das war einfach mein Ding!"

