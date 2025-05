Promi-Neuzugang bei "Unser Supermarkt": So läuft das Bewerbungsgespräch von Alessia Herren

Köln - Nachdem sie im Dschungelcamp verraten hat, dass sie von einem Job in Supermarkt träumt, hat Alessia Herren (23) nun Nägel mit Köpfen gemacht und sich bei einem Kölner Rewe beworben. Wie sie sich bei ihren ersten Gehversuchen im Einzelhandel schlägt, siehst Du am Dienstag in "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" bei RTLZWEI.

Doch warum will Alessia überhaupt so dringend hinter die Kasse? Immerhin hat sie ja bereits einen gut bezahlten Job als Influencerin ...

Bei Marktleiter Metin (2.v.l.) und Supermarkt-Chef Udo Ridders musste sich die Tochter von Willi Herren (†45) trotz ihrer Bekanntheit ganz normal vorstellen. © RTLZWEI

"Ich habe mir vorgenommen für die Zukunft, dass ich einen festen Job in der Hand habe. Deswegen interessiert mich das so sehr", so die TV-Bekanntheit. Zumal auch ihre Schwägerin im Einzelhandel arbeitet und nur positive Erfahrungen geteilt hat.

Was Alessia zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Sie darf aus rechtlichen Gründen gar kein Praktikum bei dem Rewe-Markt machen. "Normalerweise ist das so, dass bei einem Praktikum ein Träger da sein muss, also ein Jobcenter, eine Agentur oder eine Schule", erklärt Metin.

Hinzu kommt, dass Alessias Tochter Anisa-Amalia noch nicht in den Kindergarten geht und auch Ehemann Can voll berufstätig ist. Vor einem Einstieg im Supermarkt muss die 23-Jährige also erst mal klären, wer sich tagsüber um die Kleine kümmern kann.

Ob Alessia trotzdem eingestellt wird und was sonst noch so in dem kultigen Kölner Rewe geschieht, erfährst Du am Dienstag ab 16 Uhr bei RTLZWEI oder auf Abruf bei RTL+.