Kein Reality-TV mehr? Alessia Herren verdient ihre Brötchen jetzt mit diesem bodenständigen Job

Köln - Es ist ihr großer Traum gewesen, jetzt scheint er wirklich in Erfüllung zu gehen: Alessia Herren (23) verdient ihre Brötchen neuerdings mit einem Job im Einzelhandel. In den neuen Folgen von "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" wird der Reality-Star dabei von der Kamera begleitet.

Marktchef Udo Ridders nimmt Reality-Sternchen Alessia Herren (23) unter seine Fittiche. © RTLZWEI/Jennifer Braun

Anfang des Jahres hatte die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (†46) die Zuschauer während ihrer Teilnahme am "Dschungelcamp" hellhörig werden lassen, als sie ihren persönlichen Traumjob offenbart hatte, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hatten.

"Ich hab Bock drauf, einfach morgens aufzustehen, an der Kasse zu kassieren, die Regale einzuräumen, hinten im Lager irgendwas zu tun", hatte die 23-Jährige nämlich in Down Under verraten - und dieser Wunsch wird nun tatsächlich Wirklichkeit!

In der zweiten Staffel der Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" wird Alessia ab dem 12. Mai (bei RTLZWEI) unter der Führung von Marktchef-Legende Udo Ridders erste Erfahrungen im Einzelhandel sammeln, wobei die Zuschauer wieder exklusive Einblicke hinter die Kulissen des turbulenten Einzelhandel-Alltags erhaschen.

Schauplatz ist dabei erneut der Kölner Kult-Supermarkt am Eigelstein, mitten im Herzen von Alessias Heimatstadt.