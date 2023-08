Alexander Klaws bekommt eine Frage immer wieder gestellt: Das ist die Antwort!

Alexander Klaws vor rund 20 Jahren und heute mit 39 Jahren: Die Musik zieht sich weiter wie ein roter Faden durch sein Leben. © Achim Scheidemann/dpa, Screenshot/Instagram/alexanderklawsofficial (Bildmontage)

Im Gespräch mit Shari und Franzi bei "Sei hier Podcast" stellte er sich jetzt den Fragen aus seiner Community. Doch vor allem eines wollten Fans von dem 39-Jährigen wissen: "Alex, wird es endlich noch mal ein Album geben?", war die wohl häufigste Frage an ihren "Alex K Superstar".

Und der gab sofort zu, die Frage tatsächlich immer wieder gestellt zu bekommen.

Seine Antwort klang zunächst ganz schön vielversprechend: "Ja, natürlich! Bei all den Dingen, die ich bis heute machen darf - die Musik ist immer mein roter Faden im Leben. Da komme ich her", betonte er in dem Podcast-Gespräch zunächst.

Doch seit seiner Zeit als DSDS-Star hat es Alexander Klaws eben auch immer wieder in andere Gefilde verschlagen: Vor allem auf die Musical-Bühne, wo er etwa als Tarzan, Ranger oder Jesus unterwegs war. Zuletzt übernahm er die Vertretung für den erkrankten Stargast Anton Zetterholm (36) bei "Disney 100. The Concert" und war in der Rolle des Apachen-Häuptlings Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zu sehen.

"Die reine Musik, das Songwriting und mal wieder ein Album zu veröffentlichen, das ist echt schon ewig her", so Alex weiter.