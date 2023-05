Alexander Klaws ist gerührt: "Kann kaum beschreiben, was mir das bedeutet"

Viele kennen den Sänger Alexander Klaws (39) noch von seinen Anfängen bei "Deutschland sucht den Superstar". © Marcel Schaar/PR

Am Montag trat er bei "Disney 100. The Concert" in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig auf, sang sich in die Rolle von "Die Schöne und das Biest" oder "Hercules" ein und wurde dafür nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien von zahlreichen Zuschauern gefeiert.

"So ein wunderbarer Sänger", "Danke für diese schöne Reise zurück in meine Kindheit!" und "Es hat sich sowas von gelohnt", heißt es in Kommentaren zu einzelnen Konzertausschnitten, die Alexander Klaws jetzt in seiner Instagram-Story repostete.

Dazu kommentierte er anschließend selbst: "Kann kaum beschreiben, wie viel mir das bedeutet, wenn Ihr diesen Abend so genießt, wie wir, die auf der Bühne stehen dürfen."

Er sei einfach nur froh, dass alles so gut funktioniere, nachdem er erst vor Kurzem selbst erfahren habe, als Sänger einige Parts in der Show übernehmen zu dürfen.

Erst vor drei Tagen ließ der 39-Jährige die Bombe platzen und verkündete in seinem Instagram-Feed, dass er für seinen Kollegen und "Tarzan"-Star Anton Zetterholm (36) als Stargast der Show einspringen werde: "Erst einmal meinem Buddy Anton Zetterholm gute Besserung", schrieb er in dem Post.

"Ich bin dann also seit gestern auf großer Deutschland-Tour. [...] Seid Ihr dabei?", fragte Alex seine rund 96.000 Follower.