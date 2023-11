Alexander Zverev macht sich über Frisuren-Streit lustig: "Will, dass ich aussehe wie ein Volltrottel"

Hamburg/Turin - Der Look ist gewöhnungsbedürftig! Tennis -Star Alexander Zverev (26) tritt bei den ATP-Finals in Turin mit einer ganz schön langen Mähne an.

Alexander Zverev (26) war seit einem Jahr nicht mehr beim Friseur. © Antonio Calanni/AP

Hintergrund der haarigen Angelegenheit ist eine verlorene Wette des 26-Jährigen im Urlaub vor einem Jahr auf den Malediven mit seiner Freundin Sophia Thomalla (34). Er durfte ein Jahr lang nicht zum Friseur gehen, dieser Zeitraum ist nun vorbei.

Dennoch sorgt er bei dem Paar für jede Menge Spaß. In einem Interview mit der Bild am Sonntag bekräftigte Zverev, dass er niemanden fragen müsse, wie weit er seine Haare abschneiden lasse und sagte im Scherz: "Vielleicht komme ich ja mit Glatze nach Australien."

Der Return von Thomalla ließ dazu nicht lange auf sich warten. Auf Instagram postete sie zu seiner Aussage nur: "Ich dachte, er wäre in Turin und nicht in Wunschhausen." Was so viel bedeutet wie: "Ich entscheide!"

Unmittelbar nach seinem Auftaktsieg bei der ATP-WM gegen den Spanier Carlos Alcaraz (20) setzte Zverev dann zum Rückschlag an: "Sie würde am liebsten haben, dass die Haare so bleiben." Aber warum nur? "Damit ich ausschaue wie ein Volltrottel, dass mich keine andere Frau mehr anschaut, nur noch sie", lautete seine Theorie, zu der er sichtlich lachen musste.