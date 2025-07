Tennis-Hammer bahnt sich an! Holt sich Zverev jetzt Nadal ins Boot?

"Ich muss die Freude zurückholen, die ich verloren habe. Ich glaube nicht, dass Tennis im Moment mein Problem ist, das ist ein Lebensding. Ich muss mich selbst wiederfinden und verstehen, welche Menschen mir Freude bringen und was mir Spaß macht und was mich motiviert. Das ist für mich mit 28 Jahren die Nummer-1-Aufgabe", hatte er damals überraschend zugegeben.

Nach seinem überraschenden Erstrunden-Aus in Wimbledon hatte der 28-Jährige angekündigt, vor allem im mentalen Bereich an sich arbeiten zu wollen.

Wie genau die Zusammenarbeit aussehen soll und wird, ist noch unklar. In Wimbledon hatte Zverev lediglich betont, in Kanada die Antwort auf seine Fragen zu haben. Dort wird er in Toronto (ab dem 26. Juli) erstmals wieder aufschlagen, nachdem er seine Teilnahme in Gstaad (Schweiz) abgesagt hatte.