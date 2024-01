Alexander Zverev marschiert im Eiltempo ins Achtelfinale der Australian Open

Alexander Zverev (26) ist durch einen ungefährdeten Sieg ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen. © Alessandra Tarantino/AP

Der Tennis-Olympiasieger gewann am Samstagabend beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gegen den Amerikaner Alex Michelsen mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:2. Gegen den 19 Jahre alten Amerikaner verwandelte Zverev nach nur 1:59 Stunden seinen ersten Matchball.

Im Kampf um den Viertelfinal-Einzug bekommt es der 26-Jährige am Montag mit dem Briten Cameron Norrie zu tun, der den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen bezwang. Alle bisherigen vier Duelle mit Norrie hat Zverev gewonnen und dabei keinen Satz abgegeben.



"Die Taktik meines Vaters, der ja auch mein Trainer ist, heute war super. Schlage mehr Winner und mache weniger einfache Fehler", sagte Zverev im launigen Sieger-Interview auf dem Platz. "Das ist ja auch ganz einfach. Aber ich bin froh, dass es heute so gut aufgegangen ist."

Zverev hatte gegen Michelsen von Beginn an alles im Griff. Anders als noch in der zweiten Runde gegen Klein ging der gebürtige Hamburger von Beginn an mit der richtigen Einstellung in die Partie. Zum 2:1 nahm er Michelsen zum ersten Mal den Aufschlag ab, nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte Zverev den ersten Satz sicher.