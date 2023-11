Auftaktsieg für Zverev! Tennis-Star schlägt gegen Wunderkind Alcaraz zurück

Turin - Traumstart für Alexander Zverev (26) in die ATP-Finals: Der Olympiasieger hat beim Jahresabschluss der acht besten Tennisprofis der Saison sein Auftaktmatch gewonnen und damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale gemacht.

Vor 12.000 Zuschauern im ausverkauften Pala Alpitour nutzte Zverev nach 2:31 Stunden seinen ersten Matchball. Weitere Vorrunden-Gegner von Zverev, der die ATP-Finals bereits zweimal in seiner Karriere gewinnen konnte, sind die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrei Rubljow, die sich ab 21 Uhr (Sky) in ihrem ersten Spiel gegenüberstehen.

Zverev setzte sich in Turin am Montag gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz (20) aus Spanien mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 durch.

Carlos Alcaraz (20) war zu Beginn die fehlende Spielpraxis anzumerken. © Marco Alpozzi/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Von dieser Form ist Zverev im Jahr 2023 noch ein gutes Stück entfernt. Zwei Turniersiege in Hamburg und Chengdu, das Halbfinale in Roland Garros - das sind die positiven Ausreißer in einer Saison, die ansonsten von viel Auf und Ab geprägt war. Zuletzt wirkte Zverev nach einem langen Tennis-Jahr müde und musste bis zum Schluss um seine Teilnahme an den ATP-Finals bangen.

Gegen Alcaraz startete Zverev aber gut. Dem gebürtigen Hamburger gelang ein schnelles Break, auch weil Alcaraz die fehlende Matchpraxis der vergangenen Wochen deutlich anzumerken war. Dem Spanier unterliefen ungewöhnlich viele Fehler, von seinem gewohnt druckvollen Spiel war nicht viel zu sehen.

Doch Zverev konnte den schwachen Start von Alcaraz nicht weiter ausnutzen. Stattdessen musste er wenig später selbst seinen Aufschlag abgeben und geriet zunehmend in die Defensive. Auch, weil er beim Stand von 3:3 vier Breakbälle nicht nutzen konnte.

Alcaraz zog daraus neues Selbstvertrauen und übernahm das Zepter. Beim Stand von 5:6 konnte Zverev zwar noch drei Satzbälle abwehren und sich in den Tiebreak retten. Doch wenig später holte sich der Spanier nach etwas mehr als einer Stunde im vierten Versuch den ersten Durchgang.