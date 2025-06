Alexander Zverev nennt Grund für French-Open-Aus: War etwa das Wetter schuld?

Hamburg/Paris - Wieder nichts! Tennisstar Alexander Zverev (28) ist am Mittwochabend im Viertelfinale der French Open an Dauerbrenner Novak Djokovic (38) gescheitert. Danach nannte er seltsame Gründe für sein Ausscheiden.

Alles in Kürze

Tennisstar Alexander Zverev (28) muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg warten. © Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa

"Es ist nicht einfach für mich, bei so kalten Bedingungen gegen einen Novak Djokovic einen Weg zu finden und viel Druck auszuüben. Wir hatten im ersten Satz noch 20 Grad, danach vielleicht 15", so der 28-Jährige im Interview nach dem Match.

Die "Kälte" nach dem ersten Satz habe sich demnach negativ auf die Geschwindigkeit seines Aufschlags - eine Waffe von Zverev - ausgewirkt. Deshalb habe er irgendwann nicht mehr gewusst, wie er einen Punkt gegen den Serben machen solle.

Zwar betonte der Hamburger auch, dass Djokovic auf alles eine Antwort gehabt und einfach besser gespielt habe als er selbst, es war jedoch nicht das erste Mal, dass Zverev seltsame Gründe für eine Niederlage nannte.

In der Vergangenheit hatte er sich bereits auf Probleme mit den Bällen oder auf einen "zu schnellen Schläger" berufen. Nun in Paris war es also das Wetter, das nicht auf seiner Seite war.