Alexander Zverev steht nach Drei-Stunden-Kampf in China im Halbfinale

Chengdu - Alexander Zverev (26) hat sich beim ATP-Turnier im chinesischen Chengdu ins Halbfinale gekämpft. Deutschlands bester Tennisspieler benötigte am Sonntag im Viertelfinale knapp drei Stunden, bis das 5:7, 7:5, 6:2 gegen den Serben Miomir Kecmanovic feststand.

Der Topgesetzte spielt nun bei seinem ersten Turnier nach dem Viertelfinal-Aus bei den US Open gegen Grigor Dimitrow um den Einzug ins Endspiel. Der Bulgare gewann gegen den Australier Christopher O'Connell 6:4, 6:1.

Nach seiner Niederlage bei den US Open in New York gegen den Spanier Carlos Alcaraz (20) hatte Zverev ein paar Tage pausiert und sich auch von einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel erholt. Zverevs Ziel für den Endspurt der Saison ist es, sich für den Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres zu qualifizieren.