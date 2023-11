Zverev-Ex Brenda Patea packt aus: von Eifersucht, Gewalt und einem Knebelvertrag

Doch Zverev? Der bestreitet alles - bis heute. Seine Anwälte haben Einspruch eingelegt. Er ist nicht verurteilt. Es wird deshalb höchstwahrscheinlich zum Prozess kommen. Und bis dahin gilt in Deutschland die Unschuldsvermutung.

Das Amtsgericht Tiergarten in Berlin verhängte daraufhin einen entsprechenden Strafbefehl gegen den Olympiasieger. Es wurde eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 5000 Euro beantragt.

Hintergrund ist laut Bild , dass Patea bereits im Oktober 2021 ihren Ex wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatte. Der Vorwurf bezog sich dabei auf eine Tat in einer Berliner Wohnung im Mai 2020.

In einem Interview mit der SZ , hat Brenda Patea nun ausgepackt, über die gemeinsame Zeit mit dem Tennisprofi berichtet, von körperlicher Gewalt gesprochen und heftige Vorwürfe formuliert.

Brenda Patea arbeitet als Influencerin und zeigt ihr Leben öffentlich auf Instagram. © Screenshot Instagram/brendapatea

Das Model soll den mutmaßlich gewalttätigen Vorfall nun erstmalig en détail im Interview beschrieben haben. Die SZ berichtet: "Zverev soll Patea bei einem Streit im Hausflur gegen die Wand gestoßen und gewürgt haben. Anschließend habe sie Schmerzen im Hals-Nacken-Bereich und Schluckbeschwerden gehabt".

Doch das sei nicht alles, was in der öffentlich ausgetragenen Beziehung der beiden hinter den Kulissen abgelaufen sein soll.

Neben der häuslichen Gewalt soll Zverev außerdem zu Wutausbrüchen geneigt haben. So soll er beispielsweise sauer geworden sein, als sie die Kuscheltiere des Tennisstars umgestellt hatte. Zudem sei der 26-Jährige ein sehr eifersüchtiger Partner gewesen. Er habe teilweise ihr Handy durchsucht und sei schon bei einem "falschen Like" auf Instagram emotional an die Decke gegangen.

Doch auch das sei nicht alles, wie Patea, die mit Zverev auch eine gemeinsame Tochter hat, im SZ-Interview verriet. Der Tennisspieler wollte seine Ex zum Schweigen bringen.