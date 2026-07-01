Grand-Slam-Finale ohne Thomalla, Alexander Zverev erklärt: "Wollte nicht, dass sie kommt"

Hamburg - Normalerweise halten Alexander Zverev (29) und Sophia Thomalla (36) ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt spricht der Tennis-Star überraschend offen über die Beziehung zu der Moderatorin.

Alexander Zverev (29) spricht überraschend offen über die Beziehung zu Moderatorin Sophia Thomalla (36). (Archivfoto) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Klar, ich liebe sie." Dieser Satz kommt von dem 29-Jährigen im Gespräch mit RTL ohne zu zögern.

Seit fast fünf Jahren geht der frischgebackene Grand-Slam-Sieger gemeinsam mit Thomalla durchs Leben. Für Zverev ist seine Liebste jedoch längst weit mehr als nur seine Partnerin.

"Ich habe unfassbar viel Respekt vor ihr, weil für mich ist sie einer der schlausten Menschen, die ich je kennengelernt habe", sagt der 29-Jährige offen.

Eine Fähigkeit von ihr, die ihn besonders beeindruckt: Verständnis. "Sie weiß, wann man in Ruhe gelassen werden möchte. Sie weiß auch, wann die Unterstützung da sein sollte. Für mich ist sie eine unfassbare Hilfe, was mein Leben auch angeht."

Auch in einem der wichtigsten Momente seiner Karriere spielte sie eine besondere Rolle – wenn auch bewusst aus der Distanz. Beim Finale der French Open selbst war Thomalla nämlich nicht vor Ort. Doch das hatte einen Grund: "Ich wollte nicht, dass sie zum Finale kommt. Ich möchte immer: Entweder sind alle von Anfang an dabei oder gar nicht."

Umso mehr berührt ihn bis heute, wie sie damit umging und seine Entscheidung akzeptierte. Direkt nach seinem Sieg reiste sie nach Paris. Für den Sportler ein starkes Zeichen: "Das zeigt eigentlich alles."