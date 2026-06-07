Endlich erster Grand-Slam-Titel! Zverev gewinnt die French Open
Von Svenja-Marie Kahl, Jörg Soldwisch
Paris - Ein Traum wird wahr: Alexander Zverev hat es geschafft - Sieg bei den French Open! Der 29-Jährige holt sich nach fünf Sätzen gegen den Italiener Flavio Cobolli (24) seinen ersten Grand-Slam-Titel.
Der Hamburger setzte sich mit 6 zu 1 im ersten Satz durch. Cobolli konterte direkt und gewann den zweiten Satz mit 6 zu 4.
Auch im dritten Satz wehrte sich der Italiener lange Zeit. Schlussendlich setzte sich Zverev mit 6 zu 4 durch und ging damit wieder nach Sätzen in Führung.
Der vierte Satz war noch umkämpfter. Am Ende gewann Cobolli erst im Tie-Break - und schaffte den erneuten Satzausgleich.
Damit ging das Match in den entscheidenden fünften Satz. Hier holte sich Zverev die ersten zwei Breaks und brachte zeitgleich sein eigenes Aufschlagspiel zum 4 zu 0 durch.
Danach verwaltete er den Satz zum 6 zu 1 und holte sich den lang ersehnten Grand-Slam-Titel.
Zverev erleichtert: "Wir sind durch so viel gegangen"
Durch seinen Triumph gewann Zverev als erster deutscher Mann seit Boris Becker vor 30 Jahren bei den Australian Open einen Grand-Slam-Titel.
Für den Sieg bei einem der vier wichtigsten Turniere benötigte er 41 Anläufe, dreimal war er auf teils dramatische Weise erst im Finale gescheitert - doch diesmal nicht.
Cobolli sagte nach seiner Niederlage, dass er niemanden den Sieg mehr gönnen würde als Zverev. Da dieser sich nun seinen größten Traum erfüllt habe, solle er beim nächsten Mal den Italiener gewinnen lassen.
Zunächst lobte Zverev seinen Gegner und wünschte ihm auch so einen Sieg wie diesen. In Paris habe er seine besten und schlechtesten Momente auf dem Court erlebt und seine Geschichte sei endlich zu einem "Happy End" gekommen. Auch die Unterstützung des Publikums erkannte er an.
Zum Schluss dankte er seinem Team für den langen Support. Außerdem scherzte der 29-Jährige, dass er seinen Vater und seinen Bruder seit 29 Jahren einfach nicht loswerde. "Wir sind durch so viel gegangen und waren auch so oft Verlierer, aber nun sind wir Grand-Slam-Champions", sagte Zverev erleichtert.
Erstmeldung: 19.44 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.20 Uhr.
Titelfoto: Emma Da Silva/AP/dpa