Endlich erster Grand-Slam-Titel! Zverev gewinnt die French Open

Paris - Ein Traum wird wahr: Alexander Zverev hat es geschafft - Sieg bei den French Open! Der 29-Jährige holt sich nach fünf Sätzen gegen den Italiener Flavio Cobolli (24) seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Alexander Zverev hat sich im French Open Finale den ersten Grand-Slam-Titel geholt. © Emma Da Silva/AP/dpa

Der Hamburger setzte sich mit 6 zu 1 im ersten Satz durch. Cobolli konterte direkt und gewann den zweiten Satz mit 6 zu 4.

Auch im dritten Satz wehrte sich der Italiener lange Zeit. Schlussendlich setzte sich Zverev mit 6 zu 4 durch und ging damit wieder nach Sätzen in Führung.

Der vierte Satz war noch umkämpfter. Am Ende gewann Cobolli erst im Tie-Break - und schaffte den erneuten Satzausgleich.

Damit ging das Match in den entscheidenden fünften Satz. Hier holte sich Zverev die ersten zwei Breaks und brachte zeitgleich sein eigenes Aufschlagspiel zum 4 zu 0 durch.

Danach verwaltete er den Satz zum 6 zu 1 und holte sich den lang ersehnten Grand-Slam-Titel.