Alexandra Paul stürmt Tierversuchsfarm: "Baywatch"-Ikone festgenommen

Wisconsin (USA) - Ihre Liebe zu Tieren brachte sie hinter Gitter: "Baywatch"-Star Alexandra Paul (62) wurde am Wochenende nach einer dramatischen Rettungsaktion auf einer Tierversuchsfarm festgenommen.

Schauspielerin Alexandra Paul (62) wurde nach dem unerlaubten Eindringen auf einer Tierversuchsfarm festgenommen. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Wayne Hsiung / 123rf/philberrry

Laut einer Erklärung des Dane County Sheriff's Office hat eine Gruppe von 50 bis 60 Aktivisten am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr (Ortszeit) das Gelände der Ridglan Farms im US-Bundesstaat Wisconsin gestürmt.

Ihr Ziel: die Befreiung zahlreicher Beagle, die auf der Zuchtanlage für wissenschaftliche und medizinische Experimente gezüchtet werden.

Für Tierschützer wie Schauspielerin Alexandra Paul ein rotes Tuch. Auch sie gehört zu den knapp 20 Aktivisten, die bei der Befreiung der Hunde festgenommen wurden, wie People berichtet.

Aufnahmen zeigen die "Baywatch"-Ikone bei der spektakulären Aktion mit gehetztem Blick, wie sie einen eingeschüchtert dreinblickenden Beagle versucht, in Sicherheit zu bringen.

Anschließend wurde sie auf der Polizeistation abgelichtet. Der 62-Jährigen wird nun Hausfriedensbruch vorgeworfen.