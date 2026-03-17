Alexandra Paul stürmt Tierversuchsfarm: "Baywatch"-Ikone festgenommen
Wisconsin (USA) - Ihre Liebe zu Tieren brachte sie hinter Gitter: "Baywatch"-Star Alexandra Paul (62) wurde am Wochenende nach einer dramatischen Rettungsaktion auf einer Tierversuchsfarm festgenommen.
Laut einer Erklärung des Dane County Sheriff's Office hat eine Gruppe von 50 bis 60 Aktivisten am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr (Ortszeit) das Gelände der Ridglan Farms im US-Bundesstaat Wisconsin gestürmt.
Ihr Ziel: die Befreiung zahlreicher Beagle, die auf der Zuchtanlage für wissenschaftliche und medizinische Experimente gezüchtet werden.
Für Tierschützer wie Schauspielerin Alexandra Paul ein rotes Tuch. Auch sie gehört zu den knapp 20 Aktivisten, die bei der Befreiung der Hunde festgenommen wurden, wie People berichtet.
Aufnahmen zeigen die "Baywatch"-Ikone bei der spektakulären Aktion mit gehetztem Blick, wie sie einen eingeschüchtert dreinblickenden Beagle versucht, in Sicherheit zu bringen.
Anschließend wurde sie auf der Polizeistation abgelichtet. Der 62-Jährigen wird nun Hausfriedensbruch vorgeworfen.
Alexandra Paul hat nicht zum ersten Mal Ärger mit dem Gesetz
Für Alexandra Paul nicht das erste Mal, dass sie Ärger mit dem Gesetz hat. Bereits 2021 wurde sie wegen geringfügigen Diebstahls angeklagt, nachdem sie zwei Hühner aus einem Lkw der Firma Foster Farms geklaut hatte. Im März 2023 wurde sie freigesprochen.
Laut Sheriff Kalvin Barrett konnten nach dem Vorfall am Wochenende einige der Beagles wiedergefunden und zurück zu Ridglan Farms gebracht werden. Mehrere Hunde werden noch vermisst. Zudem wurden zwei Fahrzeuge und Einbruchsmaterial beschlagnahmt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Wayne Hsiung / 123rf/philberrry