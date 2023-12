"All I Want for Christmas": Mariah Carey zu Weihnachten wieder Single?

Sängerin Mariah Carey (54) ist zu Weihnachten wohl wieder Single. (Archivbild) © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Während ihr Song "All I Want for Christmas is You" im Radio rauf und runter dudelt, hält sich die Romantik im Privatleben der Sängerin offenbar in Grenzen.

Nach mehr als sieben Jahren sollen sich Carey und Tanaka getrennt haben, berichtet "Page Six". Zuvor wurde die 54-Jährige bereits ohne ihren Lover im Ski-Ort Aspen gesichtet und hatte damit die Gerüchteküche angeheizt.

Wer sich als Promi ohne die bessere Hälfte in Aspen zeigt, gerät dabei automatisch in die Schlagzeilen: Erst vor wenigen Tagen wurde des Liebes-Aus von Kendall Jenner (29) und Musiker Bad Bunny (29) auf diese Weise bekannt.



Nun hat es offenbar auch die Sängerin und ihren Background-Tänzer in der Vorweihnachtszeit erwischt. Als Grund nannte ein Insider gegenüber dem US-Magazin, dass Tanaka wohl Kinder haben und eine eigene Familie gründen wolle. Das will Carey offenbar nicht.