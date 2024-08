Alles aus! "Too Hot To Handle"-Paar "Kemely" hat sich getrennt

Emely und Kevin (beide 28) lernten sich bei "Too Hot To Handle" kennen und gründeten schnell eine Familie. © Screenshot/Instagram/emskopf (Bildmontage)

Nach wochenlangen Spekulationen ihrer gemeinsamen Fans bestätigte Emely jetzt die traurigen News in ihrem neuen Podcast "Hot Soul". Darin will Emely in Zukunft über ihr Leben und das, was sie in zehn Jahren Therapie über sich gelernt hat, sprechen.

Doch gleich in der ersten Folge ließ sie auch schon die Bombe platzen: "Ich dachte mir, ich reiße das Pflaster ab. Kev und ich sind getrennt. Ich kriege so Gänsehaut, wenn ich das sage, weil es einfach so insane ist", so der Reality-TV-Star.

Sie habe bislang nicht darüber sprechen können, aber nun sei endlich der Zeitpunkt gekommen, an dem sie ehrlich mit ihren Followern und Followerinnen sein wolle.

Seit mehr als einem Monat gehen Emely und Kevin bereits getrennte Wege. Den endgültigen Trennungsgrund nannte die 28-Jährige zwar nicht, doch sie gab zu, dass ihre Beziehung wohl schon länger zerrüttet gewesen sei: "Ich hab so viel geschluckt und so viel ausgehalten in meiner Welt, da ich einfach dieses Bild von der Familie im Kopf hatte", so die Norddeutsche weiter.

Nichtsdestotrotz liebe sie Kevin immer noch. "Und ich weiß, dass er mich auch unglaublich liebt." Es sei auch nichts zwischen ihnen vorgefallen, niemand sei dem anderen fremdgegangen oder habe sich sonst einen Fehltritt erlaubt.

Emely deutete aber an, dass sie in einer der weiteren "Hot Soul"-Folgen noch einmal genauer über alles reden werde. Kevin äußerte sich bislang nicht öffentlich zu der Trennung.