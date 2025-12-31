Alles aus und vorbei: Mel Gibson und Rosalind Ross trennen sich
Los Angeles (USA) - Nach fast einem Jahrzehnt gemeinsamer Zeit gehen Mel Gibson (69) und Rosalind Ross (35) nun getrennte Wege. Wie das Magazin "PEOPLE" exklusiv berichtet, habe sich das Paar vor rund einem Jahr stillschweigend für ein Ende ihrer Beziehung entschieden. Jetzt äußerten sich beide erstmals gemeinsam zu ihrem Liebes-Aus.
"Auch wenn es traurig ist, dieses Kapitel zu beenden, sind wir mit einem wundervollen Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern sein", erklärten Gibson und Ross gegenüber PEOPLE. Ihr gemeinsamer Sohn Lars (8) stehe weiterhin im Mittelpunkt ihres Lebens. An der gemeinsamen Verantwortung für ihn solle sich durch die Trennung nichts ändern.
Der alteingesessene Hollywood-Star und die junge Drehbuchautorin lernten sich 2014 über gemeinsame Freunde kennen. Die Beziehung entwickelte sich abseits großer Öffentlichkeit, bevor 2017 ihr Sohn zur Welt kam, berichtete das News-Portal. Nur wenig später erhielt Gibson für sein Kriegsdrama "Hacksaw Ridge" eine Oscar-Nominierung als bester Regisseur.
Damals sprach der Schauspieler von einem der bewegendsten Momente seines Lebens. "Ich verfolgte die Oscar-Nominierungen und hielt währenddessen meinen neugeborenen Sohn im Arm", schwärmte der damals frischgebackene Vater.
In den letzten Monaten prägten vor allem zunehmend belastende Umstände das Familienleben der Berühmtheiten. Im Januar 2025 verlor das getrennte Paar sein Haus in Malibu bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien. Während der Schauspieler zu diesem Zeitpunkt beruflich unterwegs war, konnte Ross noch rechtzeitig mitsamt den Kindern und Tieren vor dem Brand fliehen.
Trotz zahlreicher Rückschläge hält das getrennte Paar zusammen: Vor allem für ihren Sohn möchten sie gemeinsam da sein
Trotz zahlreicher privater Veränderungen arbeite Gibson weiterhin intensiv an neuen Projekten, so PEOPLE.
Aktuell befinde er sich in den Vorbereitungen zum neuen Film "Die Auferstehung Christi", die Fortsetzung von "Die Passion Christi". Der Film soll in zwei Teilen erscheinen, der erste Kinostart ist für Karfreitag 2027 geplant.
Obwohl die Beziehung zwischen dem Hollywood-Star und der 35-Jährigen beendet ist, betonte Gibson und Ross, dass sie als gemeinsame Eltern verbunden bleiben. Das Wohl ihres achtjährigen Sohnes stehe über allem.
Titelfoto: Fotomontage/MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP