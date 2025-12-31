Alles aus und vorbei: Mel Gibson und Rosalind Ross trennen sich

Los Angeles (USA) - Nach fast einem Jahrzehnt gemeinsamer Zeit gehen Mel Gibson (69) und Rosalind Ross (35) nun getrennte Wege. Wie das Magazin " PEOPLE " exklusiv berichtet, habe sich das Paar vor rund einem Jahr stillschweigend für ein Ende ihrer Beziehung entschieden. Jetzt äußerten sich beide erstmals gemeinsam zu ihrem Liebes-Aus.

Trotz ihres immensen Altersunterschieds hielt die Beziehung zwischen Mel Gibson (69) und Rosalind Ross (35) fast neun Jahre. © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Auch wenn es traurig ist, dieses Kapitel zu beenden, sind wir mit einem wundervollen Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern sein", erklärten Gibson und Ross gegenüber PEOPLE. Ihr gemeinsamer Sohn Lars (8) stehe weiterhin im Mittelpunkt ihres Lebens. An der gemeinsamen Verantwortung für ihn solle sich durch die Trennung nichts ändern.

Der alteingesessene Hollywood-Star und die junge Drehbuchautorin lernten sich 2014 über gemeinsame Freunde kennen. Die Beziehung entwickelte sich abseits großer Öffentlichkeit, bevor 2017 ihr Sohn zur Welt kam, berichtete das News-Portal. Nur wenig später erhielt Gibson für sein Kriegsdrama "Hacksaw Ridge" eine Oscar-Nominierung als bester Regisseur.

Damals sprach der Schauspieler von einem der bewegendsten Momente seines Lebens. "Ich verfolgte die Oscar-Nominierungen und hielt währenddessen meinen neugeborenen Sohn im Arm", schwärmte der damals frischgebackene Vater.

In den letzten Monaten prägten vor allem zunehmend belastende Umstände das Familienleben der Berühmtheiten. Im Januar 2025 verlor das getrennte Paar sein Haus in Malibu bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien. Während der Schauspieler zu diesem Zeitpunkt beruflich unterwegs war, konnte Ross noch rechtzeitig mitsamt den Kindern und Tieren vor dem Brand fliehen.