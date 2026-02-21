Plot-Twist des Jahres: Was läuft zwischen Reality-TV-Star Edda und Fitness-Influencer Christian Wolf?
Berlin/Kapstadt - Was als Instagram-Streit begann, endet jetzt mit einer Überraschung, mit der wohl kaum jemand gerechnet hat!
Die ehemalige "Temptation Island VIP"-Kandidatin Edda Pilz (25) versorgt ihre über 400.000 Follower regelmäßig mit Einblicken in ihre Sport- und Ernährungsroutinen. Besonders beliebt sind ihre gesunden Dessert-Rezepte, die sie gern als "zuckerfrei" anpreist.
Doch genau das schmeckte ausgerechnet dem Gründer von More Nutrition, Christian Wolf (30), offenbar gar nicht.
In eigenen Videos stellte er klar, dass Eddas Rezepte alles andere als zuckerfrei seien. Vor allem die von ihr häufig verwendeten Datteln enthielten schließlich jede Menge Fruchtzucker. Die Bezeichnung "zuckerfrei" halte er daher für irreführend.
Die Fronten schienen verhärtet. Angeblich blockierte Edda ihn sogar. Doch sie konterte gewohnt humorvoll: "Wenn ich dich blockiert hätte, könntest du doch nicht mehr deiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, meine zuckerfreien Rezepte zu bewerten."
Auch auf die Dattel-Kritik reagierte sie entspannt: "Komm, Christian, entspann dich mal, sind nur ein paar Datteln."
Edda reiste vor wenigen Tagen nach Kapstadt - jetzt ist klar, warum
Erst vor Kurzem nahm Edda Pilz ihre Fans dann in ihrer Instagram-Story mit auf die Reise nach Kapstadt. Was zunächst nach Strandurlaub aussah, entpuppte sich wenig später als echter Plot-Twist: Statt weiter online gegeneinander zu sticheln, traf sie Christian Wolf in der südafrikanischen Hauptstadt, in der der Proteinpulver-Mogul mit seiner Familie lebt.
Plötzlich steht die Berlinerin in Christians Küche - und er bewertet, natürlich, ihre Rezepte - nur dieses Mal persönlich. Beide kündigten bereits weiteren gemeinsamen Content an.
Cleverer Marketing-Coup oder echte Versöhnung? Fans dürfen gespannt sein, ob aus dem Internet-Beef am Ende vielleicht sogar eine Freundschaft entsteht.
